Conselho de Segurança da ONU apela por ajuda internacional ao Iraque

"Os membros do Conselho de Segurança pedem à comunidade internacional que apoie o governo e o povo do Iraque e faça todo o possível para ajudar a aliviar o sofrimento da população afetada pelo conflito atual no Iraque", disse o embaixador britânico na ONU, Mark Lyall Grant, que preside o conselho em agosto.

Esta é a terceira declaração do Conselho relacionada à ofensiva do Estado islâmico, que é considerado mais radical do que a Al Qaeda.

(Reportagem de Michelle Nichols)