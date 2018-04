Conselho do Irã confirma vitória de Ahmadinejad em eleição

O Conselho dos Guardiães, principal órgão eleitoral do Irã, afirmou nesta segunda-feira, 29, que a eleição do dia 12 no país foi válida. O anúncio foi feito após uma recontagem parcial dos votos. Os resultados oficiais apontaram para a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Partidários da oposição, porém, reclamam de fraudes generalizadas.

Segundo a televisão estatal, o citado órgão - que deve validar os resultados - não encontrou grandes irregularidades, após fazer uma apuração parcial que afetou 10% das urnas, escolhidas ao acaso. "O secretário-geral do Conselho, aiatolá Ahmad Jannti, informou por carta tanto ao Ministério do Interior quanto aos candidatos" derrotados, afirmou a fonte.

Poucas horas antes que a citada apuração começasse "frente às câmeras da televisão estatal", um dos aspirantes derrotados, o reformista Mehdi Karroubi, voltou a insistir em que a única solução aceitável é a repetição das eleições. Uma postura compartilhada também pelo reformista Mir Hussein Mousavi, o vencedor do pleito, segundo a oposição, que denunciou uma fraude "em massa e premeditado" a favor de Ahmadinejad e não aceita a apuração Ambos rejeitaram esta semana participar de uma comissão especial proposta pelo próprio Conselho para supervisionar o processo de recontagem dos votos, ao considerar que não poderia ser "imparcial".

O Conselho de Guardiães admitiu na semana passada que houve irregularidades - como o fato de que, em 50 cidades, tenha havido mais votos que eleitores recenseados -, mas disse que era algo "habitual" em qualquer processo eleitoral, por isso descartou a exigência da oposição de novas eleições. "A apuração acontece em frente às câmeras de televisão em várias províncias e cidades do país, e seu resultado será divulgado", disse o porta-voz do Conselho, Abbas Ali Khadkhodai.

A televisão estatal "Press TV" transmitiu ao vivo o processo em um distrito em Teerã, onde foram abertas 34 urnas que deram, segundo o representante do Conselho de Guardiães, "um balanço positivo, sem grandes irregularidades".

Os protestos após a eleição já deixaram pelo menos 20 mortos no país, segundo informações oficiais, sendo 17 manifestantes e sete membros da milícia pró-governo Basij. Os números não podem ser confirmados, por causa das restrições impostas ao trabalho da imprensa internacional. A oposição exige uma nova eleição e rejeita a recontagem parcial.