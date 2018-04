Conselho iraniano promete 'resposta rápida' para crise política

O Conselho de Guardiães anunciou nesta segunda-feira, 15, que resolverá "no menor prazo possível" as denúncias apresentadas pelo candidato opositor Mir Hussein Mousavi sobre uma possível fraude nas eleições presidenciais da última sexta-feira no Irã. "Espero que não passe tempo demais até que o nobre povo do Irã seja informado de que a questão foi examinada", disse à televisão nacional iraniana o presidente do conselho, aiatolá Ahmad Janati.

"Espero que tanto Deus, quanto o guia supremo (da revolução, aiatolá Ali Khamenei) como o povo iraniano fiquem satisfeitos", acrescentou o religioso. O anúncio do órgão veio a público poucas horas depois que cerca de um milhão de pessoas ocuparam as ruas de Teerã para apoiar a exigência de Mousavi de novas eleições.

Segundo o Ministério do Interior, o atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, teria vencido a votação de sexta-feira com maioria absoluta. O Conselho de Guardiães, segundo órgão de poder no país e máxima autoridade em questões eleitorais, deve validar os resultados para que sejam oficiais.

O resultado do pleito originou uma onda de protestos e de violência no Irã, onde hoje uma pessoa morreu hoje em confrontos entre seguidores do candidato opositor e as forças de segurança e grupos de milicianos islâmicos Basij, mobilizados pelo governo. Neste fim de semana, o líder supremo respaldou o triunfo de Ahmadinejad e pediu aos demais candidatos para aceitarem o "veredicto do povo."

No entanto, horas depois garantiu a Mousavi que a denúncia seria "convenientemente" investigada pelos especialistas legais. Nesta segunda, o Conselho de Guardiães confirmou ter recebido a queixa e informou que começaria a examiná-la nesta terça-feira, em processo que duraria "entre uma semana e dez dias."