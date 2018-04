Conselho iraquiano aprova enforcamento do primo de Saddam A execução de "Ali Químico", primo de Saddam Hussein e um dos homens mais temidos do Iraque, foi confirmada após a queda do último obstáculo legal em um longo processo, disseram autoridades iraquianas nesta sexta-feira. O conselho presidencial do Iraque, formado pelo presidente Jalal Talabani e seus dois vices, bloqueou por meses o enforcamento de Ali Hassan al-Majeed e dois outros condenados, em julho do ano passado, pelo genocídio de curdos iraquianos na década de 1980. Apesar de não ser contra a execução de Majeed, o conselho não chegava a um consenso sobre a pena que deveria ser imposta aos outros dois acusados, o ex-ministro da Defesa Sultan Hashem e o ex-comandante do Exército Hussein Rashid Muhammed. A indefinição adiou a execução dos três, que deveriam ter sido enforcados poucos dias após a sentença de morte ter sido anunciada por um tribunal iraquiano em setembro do ano passado. Mas a solução parece ter sido encontrada para acelerar a execução de Majeed, cuja morte é esperada com ansiedade pelos xiitas e curdos, que sofreram terrivelmente pelas mãos do primo do ex-ditador. "Foi aprovado dois dias atrás", disse uma fonte do conselho presidencial à Reuters, referindo-se à decisão do conselho sobre a execução de Majeed. A fonte acrescentou que o governo do primeiro-ministro xiita Nuri al-Maliki seria responsável por marcar a data da execução. "Será uma questão de dias", afirmou um assessor de Maliki, que pediu para não ser identificado, ao responder quando Majeed seria enforcado. A fonte do conselho disse que nenhuma decisão foi tomada sobre o destino de Hashem e Muhammed.