Conselho no Irã fará reunião com opositores sobre eleições

O principal corpo legislativo do Irã decidiu convidar os três candidatos derrotados na contestada eleição presidencial da semana passada para um encontro no sábado para discutir suas queixas, disse um porta-voz do Conselho dos Guardiães, órgão responsável pela fiscalização da votação, nesta quinta-feira, 18. Enquanto os motivos e as condições impostas para o encontro não são claram, o convite do organismo, que investiga os pedidos de fraude sobre o pleito, é o primeiro sinal de que as autoridades estão preparadas para algum tipo de diálogo político.

Segundo o porta-voz, os 12 membros do organismo começaram a examinar cuidadosamente um total de 646 queixas submetidas em conexão com a eleição de 12 de junho, cujos resultados oficiais apontaram a vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad. As queixas incluem a falta de cédulas eleitorais, a tentativa de convencer ou forçar pessoas a votar em um candidato em particular e a proibição ou expulsão de representantes de candidatos em locais de votação, disse Kadkhodai.

Os resultados oficiais mostraram uma vitória fácil do atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, com 63% dos votos. A oposição esperava um resultado mais apertado e o principal rival de Ahmadinejad, o moderado Mir Hussein Mousavi, que obteve apenas 34% da votação, alegou que houve fraude generalizada e exigiu a realização de novas eleições, dando início à onda de protestos. A oposição pediu a anulação do pleito. O conselho disse que está pronto para recontar as urnas, mas descartou anular a eleição. Os outros dois candidatos derrotados são o clérigo reformista Mehdi Karroubi e o conservador Mohsen Rezaie, um ex-chefe da Guarda Revolucionária iraniana.

O porta-voz do Conselho Guardião Abbasali Kadkhodai disse que os três candidatos poderão expor suas queixas aos membros do conselho em uma reunião extraordinária no sábado. "Nós começamos um exame cuidadoso das queixas comunicadas e a classificação das queixas foi iniciada", disse ele à rádio. Ainda segundo as denúncias, eleitores foram pressionados a mudar de voto e algumas das mais de 13 mil urnas móveis distribuídas pelas zonas rurais, onde o presidente Mahmoud Ahmadinejad assegurou sua vitória, tiveram seu itinerário alterado.

O conselho consiste de seis clérigos indicados pelo líder supremo Aiatolá Ali Khamenei e seis juristas islâmicos. O órgão deve assegurar que todas as leis aprovadas pelo Parlamento estão de acordo com a lei islâmica Sharia e a constituição iraniana. O conselho também pode vetar candidatos à presidência e deve aprovar os resultados das eleições.

Irregularidades

- Apesar de a votação ser em cédulas e a apuração ser feita manualmente, os primeiros resultados saem apenas 20 minutos após o fechamento das urnas, projetando uma ampla vitória de Ahmadinejad, com cerca de 60% dos votos

- Sites que apoiam Mousavi são tirados do ar e sistema de envio de mensagem de texto por celular entra em colapso

- Partidários de Mousavi dizem que houve falta de cédulas em seções eleitorais localizadas no norte de Teerã

- Fiscais da oposição são impedidos de acompanhar a contagem dos votos

- Parte do serviço de telefonia celular no país entre em pane no sábado

- Governo dos EUA e União Europeia questionam resultado da eleição e cobram explicações de Ahmadinejad

- Diante das acusações de fraude e da onda de protestos, governo iraniano anuncia que não renovará o visto de jornalistas estrangeiros