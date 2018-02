Conversações sobre questão nuclear iraniana serão na semana que vem, diz Irã

Uma fonte diplomática na capital austríaca, onde o Irã e as seis potências mundiais têm mantido uma série de reuniões desde o início deste ano, disse que a próxima rodada deve ocorrer nos dias 14 e 15 de outubro, mas que não iria incluir todos os sete Estados envolvidos no diálogo.

Autoridades iranianas de alto escalão disseram que o Irã provavelmente vai manter conversações bilaterais com os Estados Unidos em Viena e, em seguida, realizar uma sessão completa com as seis potências em novembro. A data prevista para um acordo abrangente é 24 de novembro.

As negociações entre o Irã e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha, buscam resolver o impasse de mais de uma década sobre o programa nuclear iraniano, que o governo do Irã diz ter finalidade pacífica, mas o Ocidente suspeita que possa ter fins militares.