Corpos de seis jihadistas tunisianos serão devolvidos por Israel

Os corpos de seis jihadistas tunisianos que combateram nas fileiras do Hezbollah serão devolvidos nesta quarta-feira, 16, por Israel, dentro do acordo entre o Estado judeu e a milícia libanesa. Veja também: Começa a troca de presos entre Israel e o Hezbollah DNA confirma que corpos são de soldados israelenses O Hezbollah entregou esta manhã ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) os corpos dos soldados israelenses Ehud Goldwasser e Eldad Regev, que foram capturados em 2006 e que Israel dava como mortos. Exames de DNA confirmaram que os corpos são dos israelenses. Em troca, o Estado judeu entregará cinco prisioneiros libaneses e os restos mortais de cerca de 200 combatentes que perderam a vida no conflito com o Hezbollah em 2006.