Corte americana absolve soldado acusado de matar iraquianos

Um soldado norte-americano acusado de matar três iraquianos no início deste ano foi absolvido em uma corte marcial dos Estados Unidos, informou neste sábado, 10, o Exército do país. Michael Hensley é um dos três soldados dos EUA acusados pela morte de três iraquianos em incidentes separados durante operações nas cercanias da cidade de Iskandariya, 40 quilômetros ao sul de Bagdá. As mortes ocorreram entre os dias 14 de abril e 11 de maio. As acusações foram feitas por outros soldados e autoridades norte-americanos. Hensley foi absolvido na sexta-feira em um julgamento em Camp Victory, a principal base norte-americana no Iraque. O soldado, porém, foi considerado culpado por ter colocado um rifle AK-47 ao lado de um iraquiano morto, em maio. O soldado foi sentenciado a 135 dias de prisão.