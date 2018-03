Corte israelense indicia ex-ministro ligado a Olmert

Agência Estado e Associated Press,

Uma corte israelense indiciou o ex-ministro de Finanças Avraham Hirchson por desvio de verbas, fraude e lavagem de dinheiro. Hirchson é acusado de roubar 2,5 milhões de shekels (R$ 1,23 bilhão) em 2003 de um sindicato de trabalhadores dirigido por ele. Bastante próximo do primeiro-ministro Ehud Olmert, Hirchson se demitiu em julho, para responder às acusações. A decisão judicial ocorre enquanto o próprio Olmert enfrenta acusações que ameaçam provocar sua queda. Veja também: Parlamento israelense pode antecipar eleição para novembro Olmert visita EUA em meio à crise interna israelense O indiciamento foi feito pela Corte Distrital de Tel-Aviv, nesta quarta-feira, 4. Suspeita-se que Hirchson usou dinheiro do sindicato para financiar sua campanha eleitoral e viagens no exterior. Olmert enfrenta acusações de corrupção em Israel, e vê a sustentação de seu governo seriamente ameaçada pela perda de apoio.