Crise no Líbano torna-se mais complexa, diz mediador A crise política do Líbano torna-se cada vez mais complicada e a influência estrangeira sobre o conflito entre o atual governo libanês e a oposição liderada pelo Hezbollah atinge níveis sem precedentes, afirmou um mediador. Em comentários publicados na quarta-feira, o secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, pediu a renovação dos esforços árabes e regionais para colocar fim ao impasse entre os lados rivais, cuja luta pelo poder transformou-se na pior crise enfrentada pelo Líbano desde a guerra civil (1975-1990). O país está sem um presidente há três meses e os dois lados não conseguem chegar a um acordo sobre como dividir os cargos de um futuro governo. Moussa conseguiu patrocinar dois dias de negociações nesta semana, mas não garantiu a realização de avanços rumo à solução de um conflito que tem prejudicado a relação entre os países árabes, que realizam um a cúpula na Síria, no próximo mês. A coalizão governista conta com o apoio de potências estrangeiras, entre as quais os Estados Unidos e seus aliados árabes, tais com a Arábia Saudita e o Egito. A oposição recebe o apoio da Síria e do Irã. O jornal As-Safir atribuiu a Moussa a declaração de que a crise atinge uma dimensão temível. Segundo o secretário-geral da Liga Árabe, os problemas atuais tornam-se mais complicados e criam problemas adicionais. "A influência estrangeira tornou-se uma fonte de pressão nos assuntos libaneses, atingindo uma dimensão sem precedentes", afirmou. Moussa não especificou qual influência estrangeira. "A Liba Árabe obteve o que poderia ser obtido", disse. "O resto requer novos esforços árabes e regionais", afirmou o ex-ministro das Relações Exteriores do Egito. O impasse encontra-se no centro de um embate diplomático entre a Síria e a Arábia Saudita, cujo rei Abdullah não deve participar da cúpula árabe se o conflito não for resolvido. A crise provocou os piores conflitos de rua ocorridos no Líbano desde a guerra civil, agravando as tensões existentes entre os seguidores de líderes de grupos rivais. E também provocou animosidades entre os seguidores sunitas do líder da coalizão governista, Saad al-Hariri, e os simpatizantes do Hezbollah, um grupo xiita. Moussa descreveu o Líbano como um microcosmo do Oriente Médio. "Quaisquer desavenças, se ocorrerem, podem disseminar-se e ameaçar os demais países. Por isso, cabe a todos os que possuem ligações com a situação libanesa que percebam o perigo e que assumam suas responsabilidades", disse. (Por Tom Perry)