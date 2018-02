Curdos vão participar de negociações para novo governo do Iraque, diz ministro

Hoshiyar Zebari disse à Reuters que a decisão final dos curdos sobre participação ou não no novo governo seria tomada depois. O primeiro-ministro Nuri al-Maliki, que está deixando o cargo, esteve envolto em dispustas com os curdos em áreas como orçamento e petróleo.

Zebari disse que as forças curdas expulsaram os militantes do Estado Islâmico e recuperaram a maior represa do Iraque, com o apoio de ataques aéreos dos EUA próximos ao local.

Um porta-voz para a unidade antiterrorismo iraquiana disse nesta segunda-feira que as forças do Iraque planejavam um ataque na expectativa de retomar a cidade de Mosul, no norte do país, das mãos do Estado Islâmico.

"A nova tática de lançar um ataque rápido de surpresa se provou bem sucedida, e estamos determinados a continuar seguindo a nova tática de ataque com a ajuda da inteligência fornecida pelos norte-americanos", disse o porta-voz Sabah Nouri à Reuters.

"A próxima parada será Mosul."

(Reportagem de Ahmed Rasheed e Michael Georgy)