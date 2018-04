Declaração de vice-ministro sobre Holocausto repercute

O vice-ministro da Defesa de Israel, Matan Vilnai, afirmou nesta sexta-feira, 29, que o lançamento de foguetes por parte dos palestinos em Gaza pode provocar o que ele chamou de shoah - palavra em hebraico usada para denominar tanto o Holocausto nazista como uma situação de desastre. No entanto, em entrevista ao jornal israelense Haaretz, um porta-voz do Ministério afirmou que o vice-ministro usou a palavra no sentido de desastre e disse que "ele não quis fazer nenhuma alusão ao genocídio". Veja também: Israel diz que pode reocupar a Faixa de Gaza Em uma entrevista à rádio do Exército israelense, Vilnai afirmou: "Quanto mais o lançamento de (foguetes) Qassam se intensificar e um maior alcance os foguetes atingirem, eles (os palestinos) irão atrair para si um shoah maior, porque nós usaremos todo o nosso poder para nos defender ". A frase do ministro é especialmente delicada porque a palavra shoah é um termo normalmente usado entre os israelenses para se referir ao Holocausto nazista e pouco usada para se referir a outros assuntos. O representante do Hamas Sami Abu Zhuri afirmou ao Haaretz que "(os palestinos) estão enfrentando novos nazistas que querem matar e queimar o povo palestino". Vilnai fez sua afirmação em meio ao aumento na tensão entre israelenses e palestinos na região de Gaza. Nos últimos dois dias, o lançamento de foguetes por parte do Hamas se intensificou e, em resposta, as ofensivas aéreas israelenses aumentaram, causando a morte de 33 palestinos. A tensão ficou ainda maior depois que um foguete de longa distância lançado pelo Hamas atingiu a cidade de Ashkelon, a 10 quilômetros de Gaza, no sul de Israel, que tem 120 mil habitantes. A onda de violência envolvendo forças israelenses e o Hamas começou na quarta-feira pela manhã, quando a Força Aérea israelense bombardeou um veículo em que estavam cinco militantes do braço armado do Hamas, Iz Adin El Kassam. O Hamas iniciou então o que a imprensa israelense definiu como "uma chuva de foguetes" contra o sul do país. Ao todo, o Hamas lançou na quarta-feira 50 foguetes - um número sem precedentes -, que atingiram principalmente a cidade de Sderot. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou na quinta-feira que está "profundamente preocupado" com o aumento da violência na região. A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, afirmou que os ataques com foguetes realizados por palestinos "precisam parar". Rice visitará o Oriente Médio na semana que vem para reuniões com Olmert e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.