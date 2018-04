Denúncias de fraude na vitória de Ahmadinejad preocupam UE

A União Europeia (UE) está preocupada com denúncias de irregularidades nas eleições realizadas no Irã e com os eventos violentos que aconteceram ontem após o anúncio dos resultados, afirmou a presidência tcheca do bloco.

"A UE seguiu de perto o desenvolvimento das eleições presidenciais iranianas, nas quais Mahmoud Ahmadinejad foi eleito para um segundo mandato à frente do governo iraniano", declarou o Executivo tcheco em comunicado emitido ontem à noite.

Os 27 países do bloco esperam que o resultado "dê a oportunidade de retomar o diálogo em matéria nuclear e esclareça a posição iraniana a este respeito".

Além disso, a Presidência tcheca manifestou seu desejo de que o novo governo iraniano "assuma suas responsabilidades com a comunidade internacional e respeite suas obrigações" para com a mesma.