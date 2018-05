Deportações de afegãos do Irã chega a 160 mil--ONU O Irã deportou 160 mil afegãos que estariam vivendo ilegalmente no país desde abril, mas o ritmo de expulsões diminuiu "drasticamente" para cerca de 1.000 nos últimos dias, informou uma autoridade da Organização das Nações Unidas nesta segunda-feira. Apesar de apelos do Afeganistão para conter as deportações, o Irã lançou uma grande campanha em 12 de abril para reunir trabalhadores afegãos ilegais e enviá-los de ônibus para sua terra natal. Eles são estimados em 1 milhão. Mas Judy Cheng Hopkins, do alto comissariado da ONU para refugiados, disse que o número de pessoas retornando caiu desde que a agência de refugiados da entidade expressou preocupação, em maio, sobre a maneira como o processo de deportação é realizado. "Este número foi reduzido drasticamente", disse ela em uma coletiva de imprensa em Teerã após visita ao Irã, Afeganistão e Paquistão. "Talvez tenha havido pouco mais de mil deportados nos últimos dias." Após o vizinho Paquistão, o Irã recebe o maior número de afegãos que saíram de seu país durante três décadas de conflito --cerca de dois milhões de pessoas. Muitos trabalham nos setores de construção e de trabalho doméstico. Mas o Irã diz que metade deles entrou ilegalmente e serão deportados. O governo afegão, que luta para combater a insurgência, pediu para o Irã suspender as repatriações por não ter recursos para assentá-los.