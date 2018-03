Deputado xiita fica gravemente ferido em atentado no Iraque

Um parlamentar iraquiano do bloco liderado pelo clérigo xiita Moqtada al-Sadr ficou gravemente ferido nesta quinta-feira, 9, em Bagdá em um atentado que matou dois membros de sua segurança. Fontes policiais relataram que foi usada no atentado uma moto carregada de explosivos, que foram detonados na passagem do veículo em que estava o parlamentar Saleh al-Okeili. O ataque, que aconteceu no bairro Cidade de Sadr, no leste de Bagdá, deixou outros três guarda-costas feridos. Okeili está internado em um hospital da capital iraquiana e, segundo fontes médicas, seus ferimentos são muito graves e seu estado é crítico. O grupo xiita liderado pelo clérigo Moqtada al-Sadr, que conta com 30 cadeiras no Parlamento iraquiano, se caracteriza por sua postura anti-americana.