Desabamento de edifício mata 19 pessoas em Teerã

Pelo menos 19 operários morreram no desabamento de um edifício de sete andares em Teerã nesta segunda-feira, 30, segundo informou a mídia local. As vítimas trabalhadores que estavam no prédio, que estaria em condições precárias. O desabamento ocorreu nas primeiras horas desta segunda em Saadatabad, na zona norte da capital iraniana, informou a TV estatal iraniana citando o promotor Saeed Mortazavi. O imóvel rapidamente ficou reduzido a escombros, prosseguiu a reportagem. De acordo com a emissora estatal, a estrutura já estava prestes a desabar havia semanas e as pessoas não levaram a sério os apelos das autoridades locais para que deixassem o local. Equipes de resgate estão em busca de sobreviventes. Um funcionário ainda está desaparecido. Mortazavi afirmou que autoridades detiveram cinco pessoas pelo incidente, entre elas o dono do prédio, e os responsáveis desse "desastroso incidente" terão um "um castigo severo".