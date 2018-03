Dez pessoas morrem em um ataque no Iraque

Dez membros de um "conselho de salvação" (milícias de voluntários sunitas que lutam contra a Al-Qaeda) morreram e outros 14 ficaram feridos depois do ataque com morteiros sobre um posto de controle na província iraquiana de Diyala, informaram nesta segunda-feira, 23, fontes policiais. Segundo estas informações, insurgentes lançaram durante a noite uma chuva de bombas contra o posto de Al Adhim, a 15 quilômetros de Baquba, capital da província de Diyala. Vários dos feridos estão em estado grave, acrescentaram as fontes. No entanto, as fontes não deram mais detalhes sobre este incidente, que aconteceu poucas horas depois que 16 pessoas, a maioria delas policiais, morreram em Baquba após explosão perpetrada por uma suicida contra a sede do Governo provincial de Diyala (este do Iraque). Os "conselhos de salvação" são apoiados e financiados pelo Governo de Bagdá, assim como pelas tropas americanas, e são parte importante na estratégia dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda no Iraque.