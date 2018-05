Dezenas de milhares de peregrinos xiitas chegam a Bagdá

Dezenas de milhares de peregrinos muçulmanos xiitas chegaram nesta quinta-feira, 9, a uma mesquita da zona norte de Bagdá como parte de uma procissão anual em homenagem a um dos mais venerados imãs da seita. Enquanto alguns batiam as mãos no peito e na cabeça, outros dançavam em círculos para homenagear o imã Moussa al-Kadhim, xiita conhecido por sua capacidade de ocultar sua raiva. A procissão ocorre em meio a um rigoroso esquema de segurança. Agentes revistam todos os peregrinos que chegam aos portões da Mesquita do imã Moussa al-Kadhim. Autoridades bagdalis impuseram restrições à circulação de diversos tipos de veículos para evitar ataques contra os peregrinos. Ao longo dos últimos anos, festividades religiosas xiitas transformaram-se em alvos fáceis para os rebeldes sunitas do Iraque. A procissão foi marcada por uma tragédia há apenas dois anos, quando milhares de peregrinos em pânico envolveram-se num corre-corre sobre uma ponte em meio a rumores de que um militante suicida estaria prestes a atacar. Mais de mil pessoas morreram no incidente. No edição do ano passado, franco-atiradores abriram fogos contra fiéis obrigados a passar por áreas sunitas. Pelo menos 20 pessoas morreram.