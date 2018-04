Diálogo direto com o Irã será afetado pela violência, diz Obama

Foto: Reuters

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o diálogo direto com o Irã "será afetado" após a repressão dos protestos contra o resultado das eleições presidenciais, mas que as negociações multilaterais devem ser mantidas. Em entrevista coletiva ao lado da chanceler alemã, Angela Merkel, Obama ainda afirmou que a violência usada contra as manifestações é algo "escandaloso" e louvou a coragem dos manifestantes "frente à brutalidade".

Veja também:

Eleição no Irã foi uma das 'mais limpas', diz Conselho

Protestos não atingirão governabilidade de Ahmadinejad

TV Estadão: Editor do 'Estado' Eduardo Barella fala sobre a crise

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Pedro Dória explica como manifestantes driblam censura no Irã

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

Obama afirmou que não levou a sério o pedido de desculpas exigido pelo presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. O presidente iraniano acusou na quinta-feira o líder americano de se comportar da mesma maneira que seu antecessor com relação ao Irã e acrescentou que não há motivos para dialogar com Washington, a não ser que o presidente dos Estados Unidos se desculpe. Na terça-feira, Obama disse estar "assustado e indignado" pela repressão aos protestos pós-eleitorais no Irã. "Espero que você evite interferir nas questões iranianas e que expresse seu arrependimento de maneira que a nação iraniana seja informada disso", afirmou Ahmadinejad.

Na entrevista coletiva, Obama afirmou que os EUA, de fato, "seguem neste caminho" de não interferir no processo eleitoral iraniano. O presidente americano disse ainda que o rival do presidente Ahmadinejad, o líder opositor Mir Hussein Mousavi, "capturou a imaginação" e se tornou um representante de todos os iranianos que querem uma maior abertura com o Ocidente. Em declaração concedida junto com Merkel, Obama pediu que a voz dos manifestantes seja ouvida e disse que "a violência contra eles é algo escandaloso".

Obama disse ainda que os EUA e a Alemanha compartilham "uma única voz" na condenação aos esforços iranianos para conter os protestos dissidentes. "Um governo que trata seus cidadão com medidas implacáveis e violência, já não pode lidar com protestos pacíficos, não respeita normais universais", afirmou. Merkel assinalou que os iranianos "têm o direito de exigir que os votos sejam recontados".

O Irã está desenvolvendo energia nuclear a um ritmo acelerado, e Obama disse que o surgimento do país como uma potência nuclear seria um grande problema para os EUA e para a segurança no Oriente Médio. Ele reconheceu que "o tempo está passando" e disse que espera dar continuidade às discussões multilaterais com o país a respeito de seu programa nuclear, mesmo que as perspectivas para negociações diretas entre os EUA e o Irã não estejam claras.

Sobre o Iraque, Obama prevê que "continuará havendo alguma violência por algum tempo" e que as baixas militares nos EUA lá são sempre causa de preocupação. Ele acrescentou que, apesar do aumento recente da violência em território iraquiano, a segurança de maneira geral está melhorando no país e o maior desafio para o Iraque é a resolução pacífica de questões que separam suas facções religiosas e políticas.