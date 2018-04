Diálogo entre EUA e Taliban é apenas 'exploratório'--embaixador

O Wall Street Journal publicou que os governos norte-americano e afegão deram início a conversações secretas com o Taliban, com base em uma entrevista com o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai.

"Devo enfatizar a palavra 'exploratório'. Não são conversações", disse o embaixador afegão no Paquistão, Umar Daudzai, à Reuters.

"Quando houver conversações, supostamente serão entre o governo afegão e o Taliban. Ainda não chegamos a esse estágio, embora queiramos chegar lá."

O Wall Street Journal publicou ainda que Karzai disse que o Taliban está "definitivamente" interessado em um acordo de paz para acabar com os dez anos de guerra no Afeganistão e que as três partes estão atualmente envolvidas nas discussões.