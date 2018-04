Diálogo para reconciliação palestina começa quinta-feira

O diálogo para a reconciliação dos grupos palestinos começará quinta-feira, 26, no Cairo, antecedido por uma reunião preparatória que acontecerá na quarta. Segundo informações, as conversas reunirão, entre outros, o movimento islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, e o Fatah, que controla Cisjordânia e ao qual pertence o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas. Veja também: Hamas deve estar no próximo governo palestino, diz Abbas A mediação do diálogo, que deveria ter ocorrido nos dias 10 e 11 de novembro do ano passado caso o Hamas não tivesse desistido de última hora, ficará a cargo das autoridades egípcias. Na reunião preparatória de quarta, estará presente o "número dois" do Hamas, Moussa abu Marzuk, que chegará ao Cairo nas próximas horas vindo de Damasco. De acordo com fontes próximas às conversas, Marzuk se reunirá com o ex-primeiro-ministro da ANP Ahmed Qorei, com quem se encontrou em 13 de fevereiro num primeiro contato entre representantes dos dois grupos em muitos meses. O diálogo entre os cerca de dez grupos palestinos, incluindo a Jihad Islâmica, próxima ao Hamas, começará quinta-feira, em meio a fortes diferenças em relação à ultima ofensiva israelense contra a Faixa de Gaza. Sobre as conversas, Marzuk declarou à rede Al-Jazeera: "Vamos dialogar sobre os temas pendentes de uma forma sábia e objetiva". Tanto o Egito como os representantes da União Europeia consideram a reconciliação das forças palestinas vital para o avanço do processo de paz no Oriente Médio.