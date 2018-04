Diálogo sobre programa nuclear 'começa de forma positiva', diz Irã

ISTAMBUL - As conversas entre o Irã e as potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano começaram em "uma atmosfera positiva" nesta sexta-feira, 21, de acordo com um comunicado do Conselho Nacional de Segurança do Irã transmitido pela televisão estatal iraniana

O diálogo teve início na manhã desta sexta e deve ocorrer até o sábado, entre o Irã e o chamado grupo 5+1, composto por EUA, Rússia, Alemanha, França, China e Reino Unido.

Apesar do bom clima para as negociações, o Irã anunciou que não discutirá qualquer suspensão de suas atividades de enriquecimento de urânio durante as reuniões.

"Não permitiremos qualquer discussão ligada ao congelamento ou suspensão das atividades de enriquecimento do Irã na reunião em Istambul," disse Massoud Zohrevand, uma alta autoridade da delegação iraniana.

"Por enquanto essa questão não será discutida, não foi levantada ou mencionada pelo outro lado," disse Zohrevand, acrescentando: "Os direitos nucleares do Irã não poderão ser discutidos."

As potências ocidentais acreditam que o Irã desenvolva seu programa nuclear para fabricar armas atômicas. Teerã nega e afirma que enriquece urânio apenas com finalidades pacíficas.