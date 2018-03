Diplomata dos EUA vai se reunir com negociador do Irã

O subsecretário de Estado americano, William Burns, vai participar de uma reunião com o principal negociador do programa nuclear do Irã, Saeed Jalili. O encontro para discutir o programa nuclear iraniano está marcado para sábado, em Genebra, na Suíça, e também terá a participação do alto representante da União Européia para Política Externa, Javier Solana. Trata-se de uma mudança de postura por parte da Casa Branca em comparação com outros contatos entre potências ocidentais e a república islâmica durante o governo do presidente George W. Bush. Alemanha, China, EUA, França, Reino Unido e Rússia tentam convencer o Irã a suspender seu programa de enriquecimento de urânio, um processo essencial para a geração de combustível usado no funcionamento das usinas nucleares. Em grande escala, o urânio enriquecido pode ser usado para carregar ogivas atômicas. Segundo o Departamento de Estado, Burns, que é o terceiro principal diplomata americano, vai à reunião para "ouvir" e não deverá participar de negociações com Jalili separadamente. De acordo com a BBC, o governo americano disse que a presença de Burns no encontro tem o objetivo de demonstrar a união dos países ocidentais e "reiterar que os termos da negociação permanecem os mesmos". Ou seja, que o Irã deve primeiro interromper seu programa de enriquecimento de urânio para que novas negociações possam ser realizadas. Os contatos entre funcionários americanos e iranianos são extremamente raros e, apesar de Washington fazer parte dos esforços multilaterais para persuadir Teerã a abandonar seu programa nuclear, o governo americano evita o envio de representantes a tais encontros. Os Estados Unidos e alguns de seus aliados acusam o Irã de desenvolver em segredo um programa nuclear bélico. O governo iraniano nega, assegura que suas usinas atômicas têm fins estritamente pacíficos de geração de energia elétrica e já declarou em diversas ocasiões que não pretende interromper suas atividades nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), braço da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável por acompanhar a obediência às regras do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) por parte dos signatários do acordo, considera o programa nuclear civil do Irã dentro da legalidade. Pressão internacional Durante a reunião, o representante iraniano deverá apresentar uma resposta à proposta de um pacote de incentivos econômicos para que o Irã interrompa seu programa de enriquecimento de urânio. A proposta foi apresentada ao Irã no mês passado por Solana, em nome dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) e da Alemanha. O pacote inclui uma série de medidas para ajudar o Irã a desenvolver um programa nuclear civil. Em março, a ONU aprovou um terceiro pacote de sanções contra o Irã devido à recusa do país em suspender suas atividades de enriquecimento de urânio. Em meio à tensão, Israel realizou recentemente exercícios militares no que foi considerado pelo Irã como um ensaio para um possível ataque contra suas instalações nucleares. O governo da república islâmica reagiu, testando mísseis de longo alcance com capacidade de atingir Israel. Condições de Washington A Casa Branca ressaltou que apesar do envio de Burns a Genebra, Washington só terá amplas negociações se Teerã suspender o programa de enriquecimento de urânio. "Nada mudou", disse a porta-voz da Casa Branca Dana Perino. "Se eles não aceitarem essa oferta, não haverá negociação, mas sanções adicionais", destacou. "O conteúdo continua o mesmo, mas essa é uma nova tática", acrescentou Dana. Fontes diplomáticas disseram que houve pressões para Washington aceitar o diálogo na esperança de que isso pudesse romper o impasse. Apoio britânico O Reino Unido, forte aliado dos Estados Unidos nas conversas com o Irã sobre o programa nuclear, aplaudiu a decisão de mandar Burns para Genebra. "O fato que Bill Burns fará parte desde encontro no sábado é bem recebido e um sinal de seriedade (nos esforços internacionais)", disse o embaixador britânico nas Nações Unidas, John Sawers. Teerã e Washington cortaram as relações diplomáticas após a revolução iraniana de 1979. Mas os Estados Unidos tiveram várias conversas com o Irã sobre o Iraque no último ano, levando em conta a influência que o governo iraniano teria na estabilidade do país vizinho. (Matéria ampliada às 15h50)