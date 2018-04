Diplomata iraniano diz que Obama pode ajudar na relação EUA-Irã O Irã tem a chance de quebrar o gelo com os Estados Unidos durante a Presidência de Barack Obama e a oportunidade não deve ser desperdiçada, disse um importante diplomata iraniano na sexta-feira. Obama se ofereceu para conversar diretamente com Teerã, decisão comemorada com entusiasmo esta semana pelas potências mundiais envolvidas nos esforços diplomáticas para convencer o Irã a refrear seu programa nuclear. O Irã nega as acusações do Ocidente de que busca desenvolver armas nucleares, afirmando que deseja apenas produzir eletricidade. O antecessor de Obama, George W. Bush, opôs-se a um diálogo direto com Teerã para resolver o impasse, mas o governo norte-americano está revisando sua política com relação ao Irã. A nova administração considera uma série de opções para fazer o Irã mudar seu comportamento. "O sr. Obama disse repetidas vezes estar pronto a manter um diálogo com o Irã sem qualquer condição preliminar. Se for assim, nós saudamos seus passos e acreditamos que de fato o mundo mudou", disse o embaixador iraniano na Rússia, Mahmoud Reza Sajadi, em uma entrevista coletiva. "Estamos interessados em construir a cooperação entre nós e esperamos que desentendimentos anteriores sejam afastados", acrescentou ele. "Nós observamos um horizonte inspirador de esperança à nossa frente e, naturalmente, usaremos qualquer oportunidade (para melhorar os laços)." Estudantes iranianos fizeram 52 norte-americanos reféns na embaixada dos EUA no Irã em novembro de 1979, seguindo-se à Revolução Islâmica, um ano antes. O governo norte-americano cortou relações diplomáticas com Teerã em abril de 1980 e o governo suíço representa seus interesses desde então. Os EUA acusaram por muito tempo o Irã de sabotar a paz no Oriente Médio ao apoiar o que Washington chama de "grupos terroristas", como o palestino Hamas e o libanês Hezbollah. Teerã diz que esses grupos visam libertar os palestinos da ocupação de Israel, Estado não reconhecido por ele.