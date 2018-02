Dirigente do Hamas assassinado teria sido traído, diz Dubai

O chefe da polícia dos Emirados Árabes Unidos insinuou que Mahmoud al-Mabhouh, um alto dirigente do Hamas assassinado em Dubai, foi traído por alguém de sua facção e que o grupo que o matou utilizou passaportes diplomáticos, de acordo com a agência AFP.

Veja também:

Polícia de Dubai pede ordem de prisão contra chefe do Mossad

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dubai acusa espiões de Israel de matar líder do Hamas

Detidos por morte de líder do Hamas trabalham para o Fatah, diz jornal israelense

"Há informações que a polícia de Dubai não quer divulgar no momento, especialmente em relação aos passaportes diplomáticos utilizados pelos membros do comando", afirmou à imprensa árabe Dhahi Jalfan.

Segundo a polícia de Dubai, os membros do comando que assassinou al-Mabhouh em 19 de janeiro tinham seis passaportes britânicos, três irlandeses, um francês e um alemão. Jalfan, que se declarou "99%, se não 100% convicto do envolvimento do Mossad (serviço secreto de Israel) no caso", disse que os investigadores encontraram provas de que espiões israelenses estariam por trás do episódio.

Jalfan aconselhou o Hamas que realizasse uma "investigação interna sobre a pessoa que conseguiu as informações sobre os locais onde al-Mabhouh estaria e as passou para quem o matou". "As informações sobre a data de chegada de al-Mabhouh a Dubai foram transmitidas ao comando por um indivíduo próximo da vítima", disse o chefe da polícia árabe, considerando que este traidor é o verdadeiro responsável pelo assassinato.

As autoridades do Hamas acusaram Israel pela responsabilidade do assassinato e juraram vingança. O governo israelense nega qualquer envolvimento no caso e alega não haver provas para evidenciar a participação do Estado Judeu ou do Mossad no assassinato de al-Mabhouh.