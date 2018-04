Dirigente do Hamas é detido com US$ 11 milhões no Egito

As autoridades egípcias prenderam nesta quinta-feira, 5, um dirigente do grupo islâmico Hamas que tentava deixar o país pela fronteira com Gaza com aproximadamente US$ 11 milhões em dinheiro, colocado em malas, informaram fontes oficiais. O chefe do centro de imprensa do governo egípcio em Al Arish, Musad Badawi, disse que Ayman Taha, um dos negociadores do Hamas, tentou atravessar a passagem de Rafah com US$ 9 milhões e outros dois milhões de euros. Veja também: Hamas responderá a propostas de trégua no sábado, diz Egito Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza Badawi contou que Taha foi detido pela polícia egípcia na fronteira. Por sua vez, fontes dos serviços de segurança disseram à agência Efe que, após o incidente, Taha foi liberado e seguiu rumo a Gaza. Ele pertence ao grupo que passou os últimos três dias no Egito para chegar a uma trégua permanente na faixa. Não é a primeira vez que um dirigente do Hamas tenta atravessar a fronteira entre Gaza e Egito com dinheiro em espécie. No dia 14 de junho de 2006, o líder do grupo islâmico, Mahmoud Zahar, entrou na faixa com US$ 20 milhões em dinheiro, após ser interceptado pela polícia egípcia.