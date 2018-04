Divisão do Hamas ameaça acordo entre palestinos

Trazendo à tona as divisões internas do Hamas, a ala parlamentar "Mudança e Reforma" se insurgiu contra uma cláusula importante do acordo, pelo qual Abbas acumularia os cargos de presidente e primeiro-ministro num futuro governo palestino.

O bloco legislativo inclui Ismail Haniyeh e Mahmoud al-Zahar, principais dirigentes do Hamas em Gaza, que não participaram da cerimônia de assinatura do acordo, ocorrida na segunda-feira no Catar.

Analistas há tempos alertam para uma divisão no Hamas entre Meshaal, que está radicado em Damasco, na Síria, e a ala que há cinco anos controla a Faixa de Gaza.

"Pedimos às partes que assinaram e aos que patrocinaram a reconciliação para reconsiderarem e ... não violarem a lei palestina", disse o bloco parlamentar em nota, argumentando que o acúmulo de cargos por Abbas seria ilegal.

O Hamas expulsou em 2007 as forças de Abbas de Gaza, numa breve guerra civil, e tentativas de reconciliação ocorridas desde então esbarraram em divergências sobre quem comandaria um novo governo.

Israel e governos ocidentais qualificam o Hamas como um grupo terrorista, por sua recusa em reconhecer o Estado judeu, renunciar à violência e aceitar os termos de um acordo interino existente. Um governo palestino de unidade nacional dificilmente bastaria para levar à retomada do processo de paz.

Khalil Shaheen, analista político na Cisjordânia, disse que os membros do Hamas em Gaza acharam constrangedor a indicação de Abbas como primeiro-ministro, especialmente porque o Hamas conquistou o direito de ocupar esse cargo ao vencer a última eleição ocorrida nos territórios palestinos, em 2006.

Ele disse que o Hamas poderia tentar resolver sua disputa reorganizando a sua divisão de poderes entre os líderes do exílio e os que estão nos territórios palestinos. "Do contrário, e se a disputa continuar, ela poderia abalar a implementação do acordo", disse Shaheen.

O deputado Abdallah Abdallah, da Fatah, defendeu o acordo de Doha dizendo que nada na lei palestina impediria Abbas de acumular os cargos.

"Está claro que algumas pessoas (do Hamas) têm interesses pessoais, em vez de interesses nacionalistas, e que estão tentando encontrar um pretexto para afetar um passo que abre caminho para acabar com a divisão", disse Abdallah à Reuters na Cisjordânia.

O acordo prevê a realização de eleições parlamentares e presidenciais palestinas, possivelmente ainda neste ano, e medidas para a reconstrução da Faixa de Gaza, depois da destruição causada pela ofensiva israelense de 2008/2009.

(Por Nidal al-Mughrabi, com reportagem adicional de Ali Sawafta)