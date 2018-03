DNA confirma que corpos são de soldados israelenses, diz TV

As análises de DNA dos corpos entregues nesta quarta-feira, 16, pelo Hezbollah a Israel confirmaram que eles são os soldados israelenses Ehud Goldwasser e Eldad Regev, informou a emissora de TV Al-Mana, órgão do grupo xiita. Veja também: Começa a troca de prisioneiros entre Israel e o Hezbollah Com a confirmação da identidade dos corpos, espera-se que em breve o Comitê Internacional da Cruz Vermelha entregue ao Líbano os cinco presos que Israel aceitou trocar pelos restos dos dois militares. O Governo libanês declarou feriado nesta quarta-feira, 16, em comemoração à libertação de seus cidadãos detidos no Estado judeu, e as instituições oficiais permanecerão fechadas durante o dia. Entre os presos que o Israel prometeu libertar está Samir Kuntar, que recebeu cinco condenações à prisão perpétua e mais 47 anos de detenção adicionais pela morte de um policial, um civil e uma de suas filhas, em um ataque em 1979 na cidade israelense de Nahariya (norte do país).