Dois ataques no Iraque deixam 4 mortos

Pelo menos quatro pessoas, das quais três eram crianças, morreram neste domingo, 11, em dois ataques na província de Diyala, ao nordeste de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas.

Uma bomba explodiu quando três menores, entre 6 e 7 anos de idade, que iam para um colégio passavam, na região de Al Azim, a 55 quilômetros ao norte de Baquba, capital de Diyala.

Em outro incidente, um homem morreu e a irmã dele ficou ferida por causa de disparos de insurgentes na região de Kanan, a 20 quilômetros ao leste de Baquba.

Segundo as fontes, a vítima fazia parte dos chamados "Conselhos de Salvação", que colaboram com as Forças de Segurança iraquianas na luta contra a Al-Qaeda no Iraque.