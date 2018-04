Dois foguetes lançados de Gaza atingem Israel, não há mortos Dois foguetes lançados da Faixa de Gaza, local controlado pelo Hamas, atingiram o sul de Israel na sexta-feira, mas não houve nenhum prejuízo ou morte, informou o Exército israelense. Um frágil cessar-fogo foi declarado desde 18 de janeiro, quando Israel encerrou uma ofensiva militar de 22 dias na Faixa de Gaza. Segundo Israel, a ofensiva tinha o objetivo de punir o Hamas pelo lançamento de foguetes pela fronteira. Israel tem respondido aos foguetes com ataques aéreos. Um porta-voz do Exército israelense disse que os foguetes foram lançados do norte da Faixa de Gaza. O Egito está tentando garantir um cessar-fogo duradouro nos próximos dias, pois tanto Israel quanto o Hamas se recusam a negociar diretamente um com o outro. No entanto, diplomatas dizem que os esforços egípcios têm sido atrapalhados pelas discordâncias entre Israel e Hamas em relação à natureza e à extensão do acordo.