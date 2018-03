Dois helicópteros dos EUA caem ao tentar pousar em Bagdá Dois helicópteros Blackhawk dos EUA caíram enquanto tentavam pousar em posto de combate dos EUA no norte de Bagdá neste sábado, informou o Exército norte-americano. Um soldado iraquiano morreu e dois norte-americanos e dois iraquianos ficaram feridos no acidente, disse o tenente Patrick Evans, porta-voz do Exército, à Reuters por email. "Dois UH-60 Blackhawks caíram enquanto pousavam no Posto de Combate Ford no (distrito de) Adhamiya (norte de Bagdá por volta das 20h55, horário de Bagdá (14h55, horário de Brasília)", afirmou. "A situação está sob controle. Os serviços de emergência estão no local. Não se sabe quantos estavam a bordo no momento do acidente. Não há suspeitas de fogo inimigo no momento". Um cinegrafista da Reuters no distrito de Sha'ab ao norte de Bagdá, próximo à Adhamiya, disse que viu dois helicópteros circulando suspensos. O motor de um deles fez um barulho ensurdecedor ao perder altitude e cair. O cinegrafista afirmou que ouviu a explosão após o impacto, seguido pelo som de disparos. A polícia iraquiana confirmou o acidente. Eles não forneceram detalhes adicionais, mas confirmaram a ocorrência de conflitos entre as forças de segurança do Iraque e homens armados perto do local. (Reportagem de Mohammed Abbas e Peter Graff)