Dois soldados dos EUA morrem por fogo inimigo no Iraque

Dois soldados americanos morreram vítimas de "fogo inimigo" em combates na província sunita de Salah ad-Din, no norte do Iraque, segundo informou nesta segunda-feira, 27, o Exército dos Estados Unidos em comunicado. Segundo a nota, os dois militares - que pertencem à força de intervenção rápida Relâmpago - morreram no domingo, mas seus nomes ainda não foram divulgados, à espera de que os parentes sejam avisados. O comunicado não deu mais detalhes sobre as circunstâncias das duas mortes. Na noite da última quinta-feira, uma bomba despejada por um caça de combate dos EUA provocou a morte de três soldados britânicos no sul do Afeganistão. No jargão militar, o "fogo amigo" ocorre quando um exército ataca por engano uma força aliada. Com estas novas baixas, a apuração de soldados americanos já chega aos 3.730 desde o início da invasão ao Iraque, em março de 2003. Salah ad-Din é a província onde nasceu o ex-ditador iraquiano Saddam Hussein e muitos de seus mais próximos colaboradores, que ainda apóiam a insurgência sunita que opera nesta província.