Dois soldados israelenses são feridos em ataque na fronteira egípcia

Militantes islâmicos estão ativos na península situada na fronteira com o sul de Israel, uma região onde o governo egípcio não consegue impor a lei, apesar de serem raros os ataques desse tipo.

Os agressores atiraram com armas e um míssil antitanque contra os israelenses, disseram os militares em um comunicado.

"Dois soldados ficaram feridos pelo fogo dirigidas contra eles do Egito", acrescentou o texto, sem identificar os atacantes.

As preocupações com a segurança na fronteira com o Sinai e com a entrada de dezenas de milhares de migrantes africanos em Israel levaram o país a erguer uma barreira de 250 quilômetros com o Sinai, que vai do porto de Eilat, no Mar Vermelho, ao enclave palestino da Faixa de Gaza, no Mediterrâneo. A obra foi concluída em 2012.

No início daquele ano, ataques de militantes islâmicos que operam a partir do Sinai causaram a morte de um soldado israelense e um civil que estava trabalhando em cima do muro de fronteira.

Israel e Egito assinaram um tratado de paz em 1979. As forças egípcias têm tentado restringir operações dos militantes islâmicos no Sinai. O ataque desta quarta-feira ocorreu a meio caminho entre Eilat e a Faixa de Gaza, informou o Exército.

(Reportagem de Jeffrey Heller)