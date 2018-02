Doze civis afegãos são mortos em ataque aéreo

Mortes de civis têm sido uma fonte de atrito entre o presidente afegão Hamid Karzai e seus apoiadores internacionais.

Karzai proibiu tropas afegãs de organizar ataques aéreos e a Otan aconselhou suas forças a não atirar ou bombardear áreas povoadas.

Seis insurgentes -- dois deles, altos dirigentes do Taliban -- foram mortos durante a operação em uma vila do distrito de Shigal, na província de Kunar, região que faz fronteira com o Paquistão, disse o Ministério do Interior em um comunicado.

O ministério não mencionou as vítimas civis, mas Wasefullah Wasefi, porta-voz do governador da província, afirmou que casas civis foram atingidas durante o ataque aéreo.

"Onze crianças e uma mulher foram mortas quando um ataque aéreo atingiu suas casas", disse Wasefi.

As mortes ocorreram no mesmo dia em que um carro-bomba matou cinco americanos, incluindo três soldados norte-americanos e uma jovem diplomata, na província de Zabul.

(Por Mohammad Anwar)