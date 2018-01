Duas bombas explodem em residência de embaixador do Irã na Líbia Duas bombas explodiram no portão da residência do embaixador iraniano na capital da Líbia, Trípoli, neste domingo, sem deixar feridos, disseram autoridades de segurança líbias, em ataques reivindicados por militantes que alegaram lealdade ao Estado Islâmico.