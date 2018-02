Dubai busca 26 suspeitos por morte de membro do Hamas

Mahmoud al Mabhouh, comandante militar do grupo islâmico palestino, foi morto em janeiro no seu quarto de hotel, e a polícia local afirma haver quase certeza de que ele foi vítima de uma operação do Mossad (serviço de espionagem de Israel).

A polícia de Dubai acrescentou na quarta-feira 15 novos nomes a uma lista de suspeitos procurados. Entre eles há seis portadores de passaporte britânico, três usuários de documentos irlandeses, três australianos e três franceses, segundo nota do governo.

A imprensa israelense disse na quarta-feira que a nova lista pode envolver novos casos de furto de identidade.

Antes, as autoridades de Dubai haviam identificado 11 suspeitos que supostamente entraram no emirado com passaportes fraudados da Grã-Bretanha, Irlanda, França e Alemanha. Seis eram britânicos radicados em Israel, que negam qualquer envolvimento no crime e dizem que seus documentos foram furtados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Os investigadores de Dubai não estão descartando a possibilidade de envolvimento de outras pessoas no homicídio", disse a nota.

A União Europeia criticou o fato de que passaportes de países do bloco tenham aparecido de forma ilegítima no incidente. Alguns governos envolvidos chegaram a convocar os embaixadores israelenses em suas capitais para exigirem explicações.