Durante Ramadã, EUA libertam 1.400 prisioneiros no Iraque As Forças Armadas dos Estados Unidos libertaram 1.400 detentos iraquianos até agora como parte das celebrações do mês sagrado do Ramadã, depois de obrigar cada um a fazer um juramento prometendo não atacar soldados norte-americanos ou iraquianos, afirmou um general dos EUA na quarta-feira. A grande maioria das 25 mil pessoas mantidas sob custódia das forças dos EUA são árabes sunitas acusados de envolvimento com a insurgência iniciada contra o atual governo iraquiano, liderado por xiitas, e contra os militares norte-americanos. O major-general Douglas Stone, comandante das instalações prisionais dos EUA no Iraque, afirmou a repórteres em Bagdá que o programa por meio do qual cerca de 50 detentos saíam livres todos os dias continuaria depois do Ramadã, que termina nesta semana. O mês sagrado dos muçulmanos havia começado na metade de setembro. "Continuaremos a libertar os prisioneiros que não oferecem mais risco...à segurança", disse. Nenhum dos libertados recentemente havia sido detido novamente sob a acusação de atacar soldados dos EUA ou do Iraque, afirmou o militar. Segundo os líderes sunitas do Iraque, muitas das pessoas mantidas nos centros de detenção norte-americanos são inocentes e não foram objeto de nenhum tipo de acusação formal. A forma como os detentos vêm sendo tratados desperta fortes emoções entre os sunitas. O vice-presidente do Iraque, Tareq al-Hashemi, um sunita, defende há bastante tempo a libertação deles. Dos 25 mil detentos mantidos nas prisões norte-americanas, 83 por cento são sunitas e 16 por cento, xiitas. Entre eles, há 860 com menos de 17 anos e 280 estrangeiros. (Por Ross Colvin)