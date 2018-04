Egípcios e palestinos trocam tiros na fronteira Forças egípcias trocaram tiros na segunda-feira com palestinos armados na fronteira da Faixa de Gaza. Fontes hospitalares disseram que um civil morreu no incidente. Dois militares egípcios e quatro atiradores palestinos ficaram feridos no incidente, ocorrido um dia depois de o governo do Egito determinar o fechamento da fronteira, que havia sido violada. Usando explosivos, militantes do grupo islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza, abriram um buraco na cerca fronteiriça, no último dia 23. O Egito permitiu que os palestinos usassem a brecha para entrar em seu território e fazer compras, burlando assim o embargo israelense à região. No domingo, porém, as forças egípcias usaram arame farpado e barricadas metálicas para fechar a única abertura remanescente no lado egípcio da fronteira de Rafah, cidade que ocupa ambos os lados da fronteira. As autoridades egípcias disseram que os egípcios em viagem a Gaza e os palestinos que haviam entrado no Egito poderiam voltar para suas casas. O confronto começou depois que agentes egípcios pararam o fluxo de pessoas que tentavam voltar, e a multidão respondeu atirando pedras. Os egípcios então usaram bombas de fumaça, e logo em seguida houve tiros, segundo moradores da área. "Vi cerca de 20 membros das forças egípcias de segurança sofrendo com a inalação de fumaça ou com ferimentos de pedras atiradas pelos palestinos, [mas] o tiroteio já acabou", disse uma testemunha.