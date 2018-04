Egito abre a fronteira com Gaza durante três dias

As autoridades do Egito abriram neste sábado, 27, a passagem entre Rafah e Gaza, que permanecerá livre ao trânsito de pessoas até segunda-feira, informou o Ministério do Interior da faixa territorial.

A medida vai beneficiar principalmente estudantes, palestinos doentes que precisam de tratamento fora da Faixa de Gaza e os estrangeiros.

"Coordenamos com o lado egípcio a saída de todos aqueles que quiserem deixar (Gaza) e também a volta dos que estão no Egito e querem entrar (em território palestino)", declarou Ghazi Hamas, chefe do órgão do Governo do Hamas encarregado dos postos Fronteiriços.

A passagem de Rafah permanece fechada desde que o movimento islâmico assumiu à força o controle da Faixa de Gaza após expulsar às forças leais ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, em junho de 2007.

Até então, o posto era controlado pela guarda presidencial de Abbas, sob a observação de oficiais europeus. Porém, depois que o Hamas tomou o poder, as forças leais a Abbas foram expulsas e os europeus abandonaram seu trabalho no posto. Desde então, a passagem é aberta ocasionalmente por motivos humanitários.