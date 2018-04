Egito deporta 350 palestinos para Gaza O Egito deportou nos últimos quatro dias cerca de 350 palestinos capturados no norte da península do Sinai de volta para a Faixa de Gaza, disseram fontes de segurança na segunda-feira. "A porta fronteiriça de Salaheddin foi aberta hoje à noite e os palestinos foram transportados em ônibus para a cidade de Rafah e então para Gaza", disse uma fonte. Antes, autoridades egípcias anunciaram que a polícia havia capturado cerca de 500 palestinos e os mantinha num albergue da juventude em El Arish, a capital da província do Sinai do Norte. "Os palestinos restantes serão deportados nas próximas horas", disse a fonte. O grupo faz parte dos pelo menos 3.000 palestinos que ficaram no Egito depois que centenas de milhares de moradores de Gaza cruzaram a fronteira, em janeiro, para fazer compras e burlar o embargo comercial israelense contra a região. O governo egípcio conversou na semana passada com o grupo islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza, mas nenhuma das partes anunciou qualquer acordo que leve à reabertura da fronteira. (Por Yusri Mohamed)