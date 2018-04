Egito diz que muro de Israel na fronteira 'não nos diz respeito'

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, aprovou no domingo um projeto para a construção de uma barreira em parte da fronteira e instalação de um sistema de vigilância avançado para impedir a entrada de imigrantes ilegais e militantes.

"Este assunto não nos diz respeito", afirmou em comunicado Ahmed Aboul Gheit, ministro de Relações Exteriores do Egito.

"Israel está construindo algo em seu próprio território e não há ligação entre esta cerca de segurança e a nossa construção ao longo da fronteira com Gaza".

O Egito está construindo uma barreira subterrânea para impedir o tráfico de armas para a Faixa de Gaza.

Hossam Zaki, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, disse que Israel informou ao Egito de seu plano para a nova barreira no mês passado. Fontes de segurança no norte do Sinai, no entanto, disseram no domingo que Israel não havia informado às autoridades egípcias sobre o projeto.

A fronteira do Sinai é a principal rota usada por imigrantes africanos e refugiados em busca de trabalho ou asilo em Israel.

A polícia egípcia reforçou seu controle na fronteira após um aumento no tráfico de pessoas. Ao menos 17 imigrantes foram mortos pela polícia egípcia desde maio de 2009.

Perguntado se o Egito aumentaria o número de seus agentes de fronteira para reforçar a segurança, Zaki disse que "nenhuma decisão havia sido tomada ainda".

A fronteira entre o Egito e Israel tem cerca de 255 quilômetros.

(Reportagem de Marwa Awad, Abdel Moneim Mabrouk e Yusri Mohamed)