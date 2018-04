Egito diz que 'quebrará as pernas' de palestinos na fronteira

O ministro de Assuntos Exteriores egípcio, Ahmed Aboul Gheit, disse nesta sexta-feira, 8, que a polícia "quebrará as pernas" de quem burlar as fronteiras de seu país, em referência aos palestinos que abriram buracos na fronteira com o país, em Rafah, há duas semanas. "Qualquer um que violar as fronteiras do Egito terá as pernas quebradas", disse Aboul Gheit em uma entrevista à televisão pública egípcia, publica a imprensa independente. "Não serão toleradas violações das fronteiras do Egito", acrescentou. O chefe da diplomacia egípcia lançou a mensagem depois que centenas de milhares de palestinos atravessaram a fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza pela passagem de Rafah durante onze dias. A cerca fronteiriça foi dinamitada por homens armados na noite de 22 para 23 de janeiro, a fim de permitir que os palestinos da Faixa de Gaza cruzassem a fronteira para adquirir suprimentoe e produtos básicos que não chegam ao território, em conseqüência do bloqueio imposto por Israel. Aboul Gheit culpou Israel pela crise humanitária na Faixa de Gaza e rejeitou o "castigo coletivo" aos palestinos devido aos foguetes lançados sobre Israel a partir deste território palestino. Ele também acusou o Hamas de disparar os foguetes, e descreveu o confronto entre as duas partes como "uma caricatura irrisória". Além disso, o diplomata revelou que o governo egípcio está negociando com Israel um aumento no número de guardas fronteiriços egípcios que, segundo o tratado de paz de 1979 entre os dois países, são permitidos na fronteira.