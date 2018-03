Egito multa emissora de TV por transmitir protesto da oposição

Um juiz egípcio multou uma empresa de notícias por não ter a documentação necessária, depois que a companhia publicou na internet um vídeo de um protesto contra o presidente Hosni Mubarak. O juiz Sherif Kamel multou a Cairo News Company (CNC) em 150 mil libras egípcias (cerca de R$ 60 mil) por operar equipamentos de transmissão televisiva sem licença, em resposta a uma queixa do governo. A queixa foi feita pouco depois de a CNC transmitir imagens geradas pela Al-Jazira em abril, mostrando manifestantes arrancando um grande retrato do presidente Mubarak. As autoridades egípcias são muito sensíveis quando se trata de representações do presidente. A CNC fornece equipamento e mão-de-obra para agências de notícias no Egito, e retransmite as imagens geradas dessa forma.