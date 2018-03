Egito usa canhões d´água para conter palestinos em fronteira

Policiais egípcios e palestinos se enfrentaram nesta quarta-feira, 2, na passagem de Rafah, aberta para auxílio humanitário deste terça. Dezenas lançavam pedras contra os oficiais, deixando seis deles feridos, enquanto a polícia dispersou com canhões d´água os palestinos que tentavam atravessar a fronteira com o uso da força. Os palestinos acusam o Egito de não cumprir a promessa de abrir a passagem cruzamento, que o Egito praticamente fechou desde o ano passado, quando o grupo militante Hamas tomou o controle da Faixa de Gaza. Mas oficiais egípcios dizem que o Hamas descumpriu antes o acordo, ao permitir que pessoas não autorizadas cruzassem a fronteira. Como parte da trégua, o Egito permitiu que doentes, estudantes e os palestinos de Gaza que vivem em outros países árabes possam deixar a Faixa de Gaza em um período de três dias, que começou na terça-feira. Pelo menos seis mil palestinos de Gaza que atendem esses critérios se registraram para cruzar a fronteira. A multidão conseguiu passar pelas forças de segurança do Hamas no lado palestino da fronteira, mas não conseguiu forçar a passagem para o lado egípcio, disseram as testemunhas. Os palestinos começaram a jogar a pedras nos soldados egípcios, que responderam com canhões de água. Ninguém conseguiu atravessar a fronteira e mais tarde o Hamas restaurou a ordem no local, segundo testemunhas. De qualquer maneira, na terça-feira apenas 150 pessoas haviam recebido permissão dos oficiais egípcios em Rafah para cruzar a fronteira e os funcionários egípcios trabalham em ritmo muito lento, disse Ehab Ghussen, funcionário do ministério do Interior da Faixa de Gaza. Nesta quarta-feira, milhares esperavam a permissão para cruzar a fronteira em Rafah, e ao meio dia nenhum ônibus havia recebido permissão para entrar no Egito. A tensão aumentou após os egípcios terem dito que apenas 200 pessoas poderiam entrar nesta quarta no Egito e as pessoas começaram a forçar os portões em Gaza, em direção ao último portão da fronteira que fica do lado egípcio. Segundo o chefe do centro de imprensa de Rafah, Musad Badawi, as forças de segurança adicionais foram deslocadas a partir de diversas partes do Sinai até a passagem, a único entre o Egito e a Faixa de Gaza. Badawi não precisou o número de reforços enviados a Rafah, mas, devido ao acordo de paz entre Egito e Israel assinado em 1979, os egípcios só podem manter 750 policiais permanentemente na fronteira. O porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse que seu grupo pedia desculpas pelos incidentes. "Isso reflete a pressão que as pessoas estão sofrendo," ele disse. "Nós pedimos ao Egito para acelerar o processo de reabertura do terminal de Rafah". Um oficial egípcio disse sob anonimato que o Hamas permitiu que pessoas que não se adequavam aos critérios recebessem permissão para cruzar a fronteira. "Isso foi uma infração ao acordo," disse o oficial. "A abertura do cruzamento de Rafah ocorreu por razões humanitárias, não para todo mundo passar." Rafah é a principal porta de comunicação dos habitantes de Gaza com o mundo exterior, usada pelos 1,4 milhão de habitantes para viajar ao exterior para estudar, receber cuidados médicos, fazer visitas familiares e trabalhar. Em janeiro, militantes do Hamas forçaram a abertura da fronteira, derrubando cercas de metal e permitindo a passagem de milhares de pessoas para o Egito. A fronteira foi fechada duas semanas depois. A tentativa em massa de entrar no Egito nesta quarta-feira aumentou os temores de que em breve a população palestina tente derrubar as cercas da fronteira. Egito e Israel mantiveram o cruzamento de Rafah fechado durante boa parte do ano passado para aumentar a pressão sobre o Hamas. Sob um acordo mediado pelo Egito no mês passado, Israel informou que permitirá a reabertura do cruzamento quando o Hamas devolver um soldado israelense que mantém no cativeiro há dois anos. O Egito atualmente tenta mediar uma troca de prisioneiros. Matéria atualizada às 10h50.