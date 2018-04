Egito vai sediar conversações entre facções palestinas dia 25 As conversações de conciliação entre facções palestinas, que ocorrerão no Egito, foram marcadas para a próxima quarta-feira, disse no sábado um porta-voz do Hamas. O diálogo entre o islamita Hamas e a secular Fatah, do presidente palestino Mahmoud Abbas, deveria inicialmente se iniciar no domingo no Egito, mas foi adiada na semana passada, com o Hamas culpando a postura israelense sobre uma trégua na Faixa de Gaza.