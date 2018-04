Eleição no Irã deve ter comparecimento recorde de 70%

Milhares de iranianos já compareceram aos colégios eleitorais do país desde o começo da manhã desta sexta-feira, 12, para escolher o próximo presidente do país, em uma eleição que deve ter participação recorde. O Ministério do Interior espera uma participação de 70% na eleição. Ao menos 46 milhões de iranianos estão habilitados para votar. Algumas pessoas têm esperado até duas horas para chegar às urnas. "O comparecimento é inédito", disse o chefe da comissão eleitoral, Kamram Daneshjou.

Quatro candidatos disputam a presidência. Dentre eles, o maior rival do presidente conservador, Mahmoud Ahmadinejad, é o moderado ex-primeiro-ministro Mir Hussein Mousavi. Um grande comparecimento, segundo analistas, pode indicar um favorecimento aos reformistas, umas vez que quatro anos atrás a ausência deles nas urnas favoreceu a vitória de Ahmadinejad. No Irã, o voto não é obrigatório.

Segundo a agência local "Mehr", os colégios eleitorais abriram suas portas às 8h locais, em um ambiente de normalidade, e funcionarão por 10 horas com possibilidade de esse período ser prolongado até a meia noite para receber todos os eleitores.

"É incrível, demorei mais de uma hora para votar. Da última vez não gastei nem cinco minutos", disse à Agência Efe Farib Ahari, um estudante de 23 que não revelou quem escolheu como próximo presidente.

Um dos primeiros a votar foi o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país, que chegou à mesquita Imame Khomeini, em Teerã, às 8h10 locais para depositar seu voto. Entre estritas medidas de segurança e cercado por 50 jornalistas, o líder pediu aos iranianos que compareçam hoje às urnas e se mostrou confiante de que isso acontecerá, "porque a consciência política do povo cresceu".

Minutos depois, Ahmadinejad, que hoje tenta a reeleição em uma disputa apontada como muito acirrada, foi votar. Como um cidadão comum, Ahmadinejad encarou a longa fila de um colégio eleitoral de um dos bairros mais pobres de Teerã. "A escolha decidida e revolucionária do povo conseguirá um futuro cheio de progressos para o Irã", disse o presidente após votar.

Moussavi foi o último dos candidatos a votar hoje. Em Teerã, ele disse que alguns de seus partidários tiveram acesso negado a alguns colégios eleitorais. "Agradeço a todos pela presença que criou um milagre. Prometi ao povo preservar seus votos", disse o candidato.

Mais de 46 milhões de iranianos estão convocados hoje para votar no décimo pleito presidencial da era republicana do país.Segundo o Ministério do Interior, os primeiros resultados finais serão conhecidos 24 horas depois do fechamento dos colégios, embora depois tenham de ser validados pelo poderoso Conselho de Guardiães.

Se nenhum dos quatro candidatos conquista mais de 50% dos votos hoje, os dois mais votados deverão disputar um segundo turno na próxima sexta-feira.

As eleições iranianas acontecem em um momento de tentativas de aproximação diplomática dos EUA e da negativa iraniana em abrir mão de seu projeto nuclear. O governo de Teerã afirma que o programa tem fins pacíficos, enquanto países ocidentais e Israel temem que o Irã desenvolva armas nucleares.