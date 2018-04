Eleições podem dar novo rumo a relações entre Irã e EUA

As eleições presidenciais no Irã nesta sexta-feira, 12, podem significar um ponto de mudança nas difíceis relações do país com os Estados Unidos, após o presidente americano, Barack Obama, ter oferecido um novo começo.

Desde que chegou ao poder, em janeiro, Obama buscou cumprir a promessa feita nas eleições de tentar abrir um diálogo com o Irã, um dos países que o ex-presidente George W. Bush incluiu no "eixo do mal" e com o qual os EUA não têm relações diplomáticas desde 1979.

Obama chegou a enviar uma mensagem direta às autoridades e ao povo iraniano: um vídeo gravado por ocasião do ano novo persa em que ofereceu um "novo começo", caso o Irã decida cumprir seus compromissos internacionais.

Se enfrentam no pleito o presidente Mahmoud Ahmadinejad, que busca a reeleição após quatro anos de contínuo confronto com o Ocidente, e o ex-primeiro-ministro reformista Hussein Moussavi, favoritos nas pesquisas. Moussavi afirma que, se vencer, aproveitará a oferta de aproximação americana. Já o que será feito por Ahmadinejad está menos claro.

Aproximação americana

A oferta de um "novo começo" seria impensável durante o mandato de Bush, que se negou a qualquer diálogo bilateral enquanto o Irã não abrisse mão do apoio ao terrorismo, da ameaça a Israel e de seu programa nuclear. Obama ressalta que não tem "ilusões" sobre a natureza do regime iraniano e reconhece que uma normalização das relações seria muito difícil e levará tempo.

O presidente americano disse que até o final do ano será possível determinar o caminho que guiará a aproximação. Se não forem alcançados avanços, segundo Obama, os EUA considerariam o endurecimento das sanções atuais. Em todo caso, é preciso esperar o resultado das eleições no Irã.

A reaproximação foi dificultada pelo episódio da jornalista americano-iraniana Roxana Saberi, detida em abril e condenada, após um julgamento de um dia, a oito anos de prisão por espionagem. Os EUA lançaram mão de todo seu aparato diplomático e conseguiram reduzir a pena e adiar seu cumprimento, o que permitiu que Saberi deixasse o Irã no mês passado.

Histórico

Uma aproximação nas relações entre Teerã e Washington representaria um verdadeiro marco nos laços entre os dois países, inexistentes desde que estudantes radicais tomaram a Embaixada dos EUA no Irã em 1979 e fizeram 63 pessoas de reféns durante 444 dias.

Em 1986, ocorreu o escândalo das conversas secretas entre Washington e Teerã para o envio de armas à República Islâmica em troca de ajuda na libertação de reféns americanos no Líbano, que geraram a maior crise do governo de Ronald Reagan. A relação piorou quando um porta-aviões americano lançou por engano um míssil contra um avião de passageiros iraniano em 1988.

A Guerra do Golfo, na qual o Irã adotou posição neutra, abriu a primeira possibilidade de aproximação. Em setembro de 2000, a então secretária de Estado dos EUA, Madeleine Albright, reuniu-se na ONU com o chanceler iraniano, Kamal Kharrazi, a primeira vez que ocorreu esse tipo de conversa desde 1979.

A chegada ao poder de George W. Bush, que colocou Teerã junto a Pyongyang e Bagdá no "eixo do mal", e as denúncias da CIA (agência de inteligência americana) de que o Irã preparava um programa nuclear colocaram fim a essa aproximação.

As conversas só foram recuperadas, de forma moderada, após a invasão do Iraque, quando os embaixadores dos dois países em Bagdá se reuniram em maio de 2007 para discutir sobre a segurança do Irã. Qualquer outro contato foi condicionado à renúncia, pelo Irã, de seu programa nuclear.

O resultado do pleito de sexta-feira pode representar a melhor oportunidade até agora para uma aproximação de dois velhos inimigos.