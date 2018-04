Eleições põem forças de segurança de Israel em alerta

As forças de segurança de Israel estão nesta terça-feira, 10, em alerta devido às eleições no país e elevaram as precauções nas cidades fronteiriças com Gaza, enquanto os acessos à Cisjordânia permanecerão fechados até meia-noite. Veja também: Israel abre as urnas para escolher novo primeiro-ministro Eleições de hoje em Israel devem resultar em gabinete conservador Decepção causa guinada à direita, diz historiador Voto de protesto impulsiona ícone da ultradireita em Israel Livni tenta reagir com ''fator Shalit'' Acordo por Shalit depende da soltura de 4 presos do Hamas Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel Veja os principais candidatos a premiê de Israel Conheça os principais partidos israelenses O Exército israelense reiterou nesta terça-feira suas instruções de segurança para o caso de milícias palestinas lançarem foguetes contra o sul do país, informa a versão digital do diário "Yedioth Ahronoth". Na região, os centros de votação serão estabelecidos em locais próximos a refúgios de segurança e as autoridades militares disseram aos residentes que, caso soem os alarmes, deverão buscar refúgio e permanecer nos abrigos durante pelo menos cinco minutos. As forças policiais também se manterão em alerta durante o dia em todo o país, onde permanecem desdobrados 16 mil homens para garantir eleições sem incidentes. As 9.263 urnas distribuídas por todo o país já estão abertas e 5,2 milhões de israelenses poderão votar até as 22 horas (18 horas, Brasília) para escolher a composição do Parlamento.