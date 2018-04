Em carta ao 'mundo', Irã defende programa nuclear

O Irã enviou uma carta aos principais diplomatas do mundo nesta terça-feira, 20, na qual defende seu programa nuclear em meio ao aprofundamento do impasse com o Ocidente, informou a agência estatal Irna. Veja também: Irã anuncia rodada de negociações com os EUA sobre o Iraque "Eu gostaria de enfatizar que o programa nuclear do Irã é completamente pacífico", escreveu o ministro das Relações Exteriores, Manouchehr Mottaki, na carta, publicada pela Irna em farsi, idioma persa. "Este programa não é uma ameaça contra nenhum país." A agência relatou que a carta foi enviada para "os ministros do Exterior do mundo", mas não especificou se foi destinada para os Estados Unidos e aos inimigos ocidentais do Irã, que temem que o país islâmico queira usar o programa para fins bélicos. Teerã afirma que almeja apenas a geração de eletricidade para que possa exportar mais petróleo e gás. O país é o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Mottaki afirmou que o Irã havia mostrado boa vontade "até mesmo além de seus compromissos legais" para remover ambigüidades sobre atividades atômicas, trabalhando junto à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), braço da Organização das Nações Unidas. "Todas as atividades nucleares do Irã são baseadas nas orientações da agência e do TNP (Tratado de Não-Proliferação nuclear), sob a total e contínua supervisão da agência", disse a carta de quatro páginas. A AIEA informou em um relatório na semana passada que o Irã havia feito importantes progressos de transparência sobre programas nucleares passados, como parte de um acordo assinado em agosto entre ambas as partes. O braço da ONU localizado em Viena também anunciou que pontos importantes permanecem sem solução e que o Irã expandiu significativamente o enriquecimento de urânio, um processo para fazer combustível destinado a usinas geradoras de energia, mas que também pode fornecer material para bombas nucleares. Segundo o Irã, o relatório mostrou que o país não mentiu sobre seus esforços atômicos. Mas autoridades norte-americanas disseram que Teerã ainda está desafiando a comunidade internacional e que Washington continuará, junto a aliados, a pressionar por mais sanções da ONU contra o Irã.