Em discurso comemorativo, Irã desafia pressões internacionais O Irã pretende colocar um satélite no espaço na metade do ano e não recuará no embate mantido com potências ocidentais em torno de seu programa nuclear, afirmou na segunda-feira o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. As declarações foram dadas em um discurso proferido como parte das celebrações pelo aniversário da Revolução Islâmica no país, de 1979. Ahmadinejad discursou diante de uma grande multidão em Teerã, uma semana depois de o Irã ter gerado preocupação na comunidade internacional ao testar um foguete projetado para levar ao espaço seu primeiro satélite de fabricação caseira. "Se Deus quiser, no próximo verão, o primeiro satélite de fabricação 100 por cento iraniana será colocado em órbita", afirmou o presidente iraniano. Potências ocidentais temem que Teerã esteja tentando, secretamente, desenvolver bombas atômicas. O Irã, quarto maior exportador de petróleo do mundo, afirma precisar da energia nuclear a fim de atender sua demanda interna por eletricidade. A Rússia, que sempre argumentou não haver indícios sobre o Irã buscar adquirir armas atômicas e que está fornecendo combustível para a usina nuclear iraniana de Bushehr, disse que o teste levantava suspeitas sobre a verdadeira natureza do programa nuclear do país islâmico. Mas Ahmadinejad deixou claro que o Irã continuaria com seu programa de satélites, dando a entender que o país realizaria mais dois testes antes do lançamento de verdade.